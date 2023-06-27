Що допомагає українцям зберігати стійкість під час війни

12:45 27 червня Київ, Україна

Найбільшу стійкість під час війни українцям допомагає зберегти віра у Збройні сили України, спілкування з родиною та близькими та щоденна праця.



Про це під час презентації дослідження "Стійкість під час війни та у післявоєнний період: на що спираються українці" розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"86% українців зберігають стійкість під час війни завдяки вірі у Збройні сили України, 61% - завдяки сім'ї, родичам та близьким, 31% - завдяки щоденній праці", - сказав директор соціологічної групи "Рейтинг".

Олексій Антипович додав, що, крім того, 23% українцям допомагає віра в державу, 22% – релігія, віра в Бога, 12% – участь у волонтерстві, збирання коштів, 12% – міжнародна допомога, 7% – віра у суспільство, 4% - культура (музика, література).

Дослідження проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості. Опитування проводилося 6-11 червня 2023 року методом CATI (телефонні інтерв'ю) серед населення України віком від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Було опитано 1200 респондентів.