Що очікує Європу у разі вторгнення РФ в Україну, - Резніков

10:11 05 грудень Київ, Україна

Зараз світ стоїть на межі між миром та війною, між відносним порядком та повним хаосом. Буквально лічені дні залишилися для того, щоби спробувати уникнути такої масштабної загрози. Світова спільнота має переконати Росію, що їй доведеться дорого заплатити у разі наступу на Україну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своїй публікації на сторінках видання Atlantic Council.

На думку голови оборонного відомства, атака на Україну загрожує серйозними негативними політичними, економічними та соціальними наслідками для всього світу, особливо для Європи. При цьому однією із проблем стане масова міграція.

"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими зіткнеться європейське суспільство", - написав Резніков.

Крім того, продовжив міністр, почнуться збої в імпорті/експорті, а то й зовсім припиниться торгівля харчовими продуктами та іншими товарами між багатьма країнами та Україною, а також із Росією.

Нарешті, попередив він, "велика війна" поклала б остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка поставила б під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи".

Таким чином, резюмував Резніков, Україна та її партнери мають продемонструвати Кремлю готовність протистояти йому.