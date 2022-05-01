Що змінилося в додатку "Дій вдома" після ребрендингу

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер розповів, що додаток "Дій вдома"
після ребрендингу став "Вдома".
Після оновлення в ньому з'явилися нові функції. Зокрема, з'явилася функція "покинути місце самоізоляції", і оповіщення при отриманні негативного ПЛР-тесту.
"Я хотів би поділитися напрацюваннями та інноваціями в додатку "Вдома", над яким команда Міністерства цифрової трансформації разом з нашою командою МОЗ працює і продовжує його розвивати. Зараз, як ви знаєте, цей додаток раніше називався "Дій вдома". Пройшов ребрендинг, він називається "Вдома" і призначений для моніторингу дотримання умов самоізоляції громадянами і особами, які перебувають на території України, відповідно - з підтвердженим діагнозом "ковід". Як відбувається цей моніторинг насправді: ви знаєте прекрасно, що в багатьох цивілізованих країнах ці моніторинги організовані за плюс-мінус тими ж принципами: є певна програма, яка перевіряє, чи дотримується певна особа самоізоляції", - повідомив Кучер.
Він зазначив, що вони не вигадували особливих технологій, а взяли "перевірений варіант".
"Це робиться за принципом, коли фотографія тієї чи іншої особи звіряється з еталонною фотографією на місці, коли людина знаходиться, і на це накладається геолокація. Тобто ви при встановленні додатка сфотографувалися раз, потім ви вказали своє місце самоізоляції, вам періодично надходить повідомлення про те, що необхідно перевірити. Ви фотографуєте себе на тлі і вони під координати GPS перевіряють, чи це ви і чи перебуваєте ви там, де вказано про самоізоляцію", - додав Кучер.
Він зазначив, що оновлення, яке вже вийшло для програми «Вдома", містить:
- таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції;
- дію "покинути місце самоізоляції", якщо потрібно вигуляти собаку або сходити в аптеку, або поїхати на тестування;
- збільшений термін верифікації з 15 до 20 хвилин, який відводиться на те, щоб зробити фотографію в місці самоізоляції;
- оповіщення при отриманні негативного результату ПЛР-тесту;
- функцію перевірки наявності симптомів;
- можливість проінформувати про контактних осіб;
- аналітику по регіонах.
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