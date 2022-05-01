Що змінилося в додатку "Дій вдома" після ребрендингу

12:36 02 грудня Київ, Україна

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер розповів, що додаток "Дій вдома" після ребрендингу став "Вдома".

Після оновлення в ньому з'явилися нові функції. Зокрема, з'явилася функція "покинути місце самоізоляції", і оповіщення при отриманні негативного ПЛР-тесту.

"Я хотів би поділитися напрацюваннями та інноваціями в додатку "Вдома", над яким команда Міністерства цифрової трансформації разом з нашою командою МОЗ працює і продовжує його розвивати. Зараз, як ви знаєте, цей додаток раніше називався "Дій вдома". Пройшов ребрендинг, він називається "Вдома" і призначений для моніторингу дотримання умов самоізоляції громадянами і особами, які перебувають на території України, відповідно - з підтвердженим діагнозом "ковід". Як відбувається цей моніторинг насправді: ви знаєте прекрасно, що в багатьох цивілізованих країнах ці моніторинги організовані за плюс-мінус тими ж принципами: є певна програма, яка перевіряє, чи дотримується певна особа самоізоляції", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що вони не вигадували особливих технологій, а взяли "перевірений варіант".

"Це робиться за принципом, коли фотографія тієї чи іншої особи звіряється з еталонною фотографією на місці, коли людина знаходиться, і на це накладається геолокація. Тобто ви при встановленні додатка сфотографувалися раз, потім ви вказали своє місце самоізоляції, вам періодично надходить повідомлення про те, що необхідно перевірити. Ви фотографуєте себе на тлі і вони під координати GPS перевіряють, чи це ви і чи перебуваєте ви там, де вказано про самоізоляцію", - додав Кучер.

Він зазначив, що оновлення, яке вже вийшло для програми «Вдома", містить: