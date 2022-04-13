Що являють собою накопичувальні професійні пенсійні програми

14:38 18 листопада Київ, Україна

Кабмін України виніс на розгляд новий пенсійний законопроєкт, згідно з яким будуть діяти три професійні пенсійні накопичувальні програми.



Даний проєкт закону був прийнятий на засіданні уряду в середу, 17 листопада.



Законопроєкт передбачає три професійні пенсійні програми.



Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років при наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 років у жінок.



Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.



Програма №3 дає можливість добровільно вступити в НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.







Джерелом фінансування пенсій виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися шляхом підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставлення пільгових пенсій.



Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, в програмі №2 - 7%, в програмі №3 - від 3% за погодженням з працівниками.



Згідно із законопроєктом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно вибирати НПФ.