Що кажуть в Офісі Президента про новорічний локдаун

19:36 20 листопада Київ, Україна

В Офісі Президента мають намір оцінити результати, які принесуть обмеження карантину вихідного дня, а потім робити висновки щодо новорічних свят.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.



"Варіант" новорічного локдауну "розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано", - зазначив він.



Тимошенко запропонував дочекатися результатів "карантину вихідного дня", щоб зрозуміти, "чого ми доб'ємося".





