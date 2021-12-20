Що думають українці про множинне громадянство. Опитування

13:39 02 грудень Київ, Україна

Законопроєкт щодо множинного громадянства був внесений президентом на розгляд Верховної Ради 2 грудня, згідно з даними соціологічного опитування, ідея множинного громадянства поки що не має великої підтримки в українському суспільстві.



48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.



Водночас 24% опитаних висловилися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.



11% українців підтримують ідею множинного громадянства, якщо вона буде дозволена лише з країнами-членами ЄС та НАТО, 7% можуть підтримати її запровадження з усіма країнами, окрім Росії. Близько 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Важко визначитися з відповіддю лише 5% опитаних.



Найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили респонденти зі східного макрорегіону (Харківська, Донецька та Луганська області) – 33%.



Нижчу підтримку ідея отримала серед мешканців заходу України (Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області). У цих регіонах проти подвійного громадянства висловилося 55% опитаних.



В аналітичному коментарі до дослідження йдеться, що в українському суспільстві підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства невисока через обґрунтовані побоювання українців, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну.



Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, крім територій, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.