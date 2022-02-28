Що робити, якщо з вами розірвали меддекларацію

19:01 08 жовтень Київ, Україна

У разі, якщо ваша декларація з лікарем перервалася, у вас є два варіанти, щоб отримати медичну допомогу - зателефонувати в швидку допомогу або укласти декларацію з іншим лікарем.

Про це розповіла менеджерка проєктів Національної платформи "Форум трансформації системи охорони здоров'я" Світлана Бубенчікова.

"Коли лікар на лікарняному або у відпустці, або йде на пенсію - переривається декларація. Пацієнту повинні повідомляти про це. У перших двох випадках це інформація про те, який лікар обслуговуватиме пацієнта замість сімейного лікаря. Якщо медичний працівник йде на пенсію, то звичайно, сам лікар повинен провести комунікацію з пацієнтом і сказати йому про те, що у нього є можливість укласти декларацію з іншим лікарем. Або ж з тією поліклінікою, де він обслуговувався, або ж вибрати інший заклад", - сказала Бубенчікова.

За її словами, якщо пацієнт дізнався про те, що його декларація анульована, він все одно може розраховувати на медичну допомогу.