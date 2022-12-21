Що робити, якщо під час використання банкомату чи терміналу вимкнули світло

09:43 21 грудня Київ, Україна

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, якщо при користуванні банкоматом або терміналом, коли людина намагалася покласти гроші, вимкнули електрику.

"Ви приходите в термінал покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміну його адресу, внесену суму та приблизний час проведення операції", - йдеться у поясненні.

Коли заявку буде опрацьовано та гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть людині на картку.



У Мінреінтеграції зазначили, що отримати готівку українці можуть не тільки в банках і банкоматах, а й на касах магазинів, аптек і АЗС. Для цього громадянину необхідно сплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше ніж 6000 гривень.