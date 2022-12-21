Що робити, якщо під час використання банкомату чи терміналу вимкнули світло

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, якщо при користуванні банкоматом або терміналом, коли людина намагалася покласти гроші, вимкнули електрику.
Коли заявку буде опрацьовано та гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть людині на картку.
У Мінреінтеграції зазначили, що отримати готівку українці можуть не тільки в банках і банкоматах, а й на касах магазинів, аптек і АЗС. Для цього громадянину необхідно сплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше ніж 6000 гривень.
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