Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення

13:46 05 березень Київ, Україна

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України опублікувала список дій для отримання доступу до українських телеканалів, якщо його заблоковано окупантами.

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:



На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна система.



На Youtube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, виберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три точки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).



На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, Oll TV доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на вебсторінці улюбленої платформи.



Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо:

radioplayer.ua



Також нагадаємо, що продовжується Національний телемарафон #UA разом: провідні національні телеканали UA: Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об'єдналися для того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію про війну в Україні.