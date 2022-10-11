Що робити, якщо потрібна медична допомога, а мобільний зв'язок відсутній

09:01 11 жовтня Київ, Україна

У МОЗ пояснили, що робити, якщо потрібна медична допомога, а мобільний зв'язок відсутній.
  • Вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу.
  • Прочитати інструкцію з надання медичної допомоги.
  • Дізнатися у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок збоїв із телефоном «103».
  • Не виходити без аптечки на великі відстані.
  • Носити із собою кровоспинний турнікет.
У МОЗ запевнили, що лінія 103 працює справно, хоча в її роботі й фіксували перебої.