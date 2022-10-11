09:01 11 жовтня Київ, Україна

У МОЗ пояснили, що робити, якщо потрібна медична допомога, а мобільний зв'язок відсутній.

Вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу.

Прочитати інструкцію з надання медичної допомоги.

Дізнатися у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок збоїв із телефоном «103».

Не виходити без аптечки на великі відстані.

Носити із собою кровоспинний турнікет.

У МОЗ запевнили, що лінія 103 працює справно, хоча в її роботі й фіксували перебої.