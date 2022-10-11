У МОЗ пояснили, що робити, якщо потрібна медична допомога, а мобільний зв'язок відсутній.
- Вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу.
- Прочитати інструкцію з надання медичної допомоги.
- Дізнатися у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок збоїв із телефоном «103».
- Не виходити без аптечки на великі відстані.
- Носити із собою кровоспинний турнікет.
У МОЗ запевнили, що лінія 103 працює справно, хоча в її роботі й фіксували перебої.
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