У випадках, коли втрачено документи та неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, слід звертатися до суду.
Такі рекомендації надав ексміністр соцполітики України Павло Розенко.
Ексчиновник розповів, як не залишитися без пенсії та не втратити напрацьований стаж.
Такі рекомендації надав ексміністр соцполітики України Павло Розенко.
Ексчиновник розповів, як не залишитися без пенсії та не втратити напрацьований стаж.
За словами ексміністра, якщо людина виявила таку «нестачу», слід звернутися, по-перше, до Пенсійного фонду, який має повноваження робити запити до роботодавців або їхніх наступників. Якщо підприємства ліквідовані та знайти бухгалтерські документи неможливо, то єдиний варіант – звернутися до суду. Як правило, у таких ситуаціях, за словами Розенка, суд ухвалює рішення на користь громадянина.
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