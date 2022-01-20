14:52 20 січень Київ, Україна

У випадках, коли втрачено документи та неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, слід звертатися до суду.



Такі рекомендації надав ексміністр соцполітики України Павло Розенко.



Ексчиновник розповів, як не залишитися без пенсії та не втратити напрацьований стаж.

«У нас сьогодні немає такого поняття, як трудовий стаж. Ми говоримо тільки про страховий стаж, тобто час, коли людина або роботодавець сплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Трапляється, коли в Пенсійному фонді відсутня ця інформація з різних причин. Наприклад, люди працювали на окупованих територіях. Або «загубився» стаж за період до 2002 року. Тому що з 2004 року в Україні запрацювала електронна система обліку», – наголосив Розенко.

За словами ексміністра, якщо людина виявила таку «нестачу», слід звернутися, по-перше, до Пенсійного фонду, який має повноваження робити запити до роботодавців або їхніх наступників. Якщо підприємства ліквідовані та знайти бухгалтерські документи неможливо, то єдиний варіант – звернутися до суду. Як правило, у таких ситуаціях, за словами Розенка, суд ухвалює рішення на користь громадянина.