Що найчастіше українці запитували у Google у 2020 році

15:11 08 грудня Київ, Україна

Згідно з аналізом, проведеним компанією Google, українських користувачів найчастіше цікавили питання, пов'язані з коронавірусом.

ТОП-10 пошукових запитів українців:
  • коронавірус
  • коронавірус рекомендації
  • вибори в США
  • Google Classroom
  • симптоми коронавірусу
  • на урок
  • холостячка
  • свята 2020
  • карантин в Україні
  • Zoom
 
У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:
  • що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;
  • як зшити маску;
    як зробити антисептик для рук;
  • як лікувати коронавірус;
  • як повернути нюх.
 
Також українські користувачі намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.

Ще їх хвилювало, як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:
 
  • Олексій Навальний
  • Джо Байден
  • Олександр Лукашенко
  • Михайло Єфремов
  • Кім Чен Ин
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадій Кернес
  • Моргенштерн
  • Біллі Айлиш
 
Серед людей, які пішли з життя в 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".