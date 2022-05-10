Що найчастіше українці запитували у Google у 2020 році

Згідно з аналізом, проведеним компанією Google, українських користувачів найчастіше цікавили питання, пов'язані з коронавірусом.
ТОП-10 пошукових запитів українців:
ТОП-10 пошукових запитів українців:
- коронавірус
- коронавірус рекомендації
- вибори в США
- Google Classroom
- симптоми коронавірусу
- на урок
- холостячка
- свята 2020
- карантин в Україні
- Zoom
У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:
- що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;
- як зшити маску;
як зробити антисептик для рук;
- як лікувати коронавірус;
- як повернути нюх.
Також українські користувачі намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.
Ще їх хвилювало, як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:
Ще їх хвилювало, як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:
- Олексій Навальний
- Джо Байден
- Олександр Лукашенко
- Михайло Єфремов
- Кім Чен Ин
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадій Кернес
- Моргенштерн
- Біллі Айлиш
Серед людей, які пішли з життя в 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.
"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.
У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".
"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.
У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі