Що найчастіше українці запитували у Google у 2020 році

15:11 08 грудня Київ, Україна





ТОП-10 пошукових запитів українців: Згідно з аналізом, проведеним компанією Google , українських користувачів найчастіше цікавили питання, пов'язані з коронавірусом.ТОП-10 пошукових запитів українців:

коронавірус

коронавірус рекомендації

вибори в США

Google Classroom

симптоми коронавірусу

на урок

холостячка

свята 2020

карантин в Україні

Zoom

У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:

що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;

як зшити маску;

як зробити антисептик для рук;

як зробити антисептик для рук; як лікувати коронавірус;

як повернути нюх.

Також українські користувачі намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.



Ще їх хвилювало, як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.



У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:

Олексій Навальний

Джо Байден

Олександр Лукашенко

Михайло Єфремов

Кім Чен Ин

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадій Кернес

Моргенштерн

Біллі Айлиш

Серед людей, які пішли з життя в 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.



"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.



У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".