Що буде за порушення комендантської години новорічної ночі? Пояснив голова Нацполіції

19:17 29 грудня Київ, Україна

У новорічну ніч в Україні не скасовували комендантську годину, і тому про святкування у публічних місцях у період її дії не може бути мови. Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що чекає на порушників комендантської години.

"Комендантську годину встановлюють військові адміністрації. Ці обмеження поки що не скасовувалися. Загалом у кожному регіоні встановлено період комендантської години залежно від оперативної обстановки. У країні – воєнний стан, що передбачає низку обмежень. Люди повинні це розуміти. Про які святкування у публічних місцях у комендантську годину в принципі може йтися?", - сказав він.

Клименко зазначив, що поліція в будь-якому випадку працюватиме за звичною схемою: якщо люди порушують комендантську годину, їх може зупинити патруль для перевірки особи. Якщо людина не матиме документів, то для встановлення особи громадянина може бути доставлено до підрозділу поліції.

"Якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішили прогулятися в комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви у ваших намірах, то є ризик новорічної ночі провести в підрозділі поліції", - зауважив він.

Клименко додав, що за обґрунтованої необхідності правоохоронці можуть провести поверховий огляд громадян, автомобілів. Якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється у незаконній діяльності та є законні підстави, людину можуть і затримати.