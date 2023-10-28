Число хворих на гепатит А зростає: у лікарні Вінниці 141 пацієнт

Ще 25 жовтня кількість хворих на вірусний гепатит А на Вінниччині становила 81 особа. Але за три доби кількість заражених, які потрапили до інфекційної лікарні обласного центу, збільшилася на 74% і склала 141. Стан постраждалий – середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
На місці працює команда епідеміологів та спеціалістів Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та група реагування Центру громадського здоров'я України.
З понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади повернуться із осінніх канікул на навчання, але в онлайн-форматі.
Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося про 81 госпіталізований із підтвердженим діагнозом гепатиту А у Вінницькій області.
Гепатит А , більш відомий як "хвороба Боткіна", - це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження.. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або за близького контакту з хворим. В окремих випадках гепатит А призводить до ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болю в суглобах та призводить до летальних випадків.
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