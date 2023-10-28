Число хворих на гепатит А зростає: у лікарні Вінниці 141 пацієнт

12:40 28 жовтня Київ, Україна

Ще 25 жовтня кількість хворих на вірусний гепатит А на Вінниччині становила 81 особа. Але за три доби кількість заражених, які потрапили до інфекційної лікарні обласного центу, збільшилася на 74% і склала 141. Стан постраждалий – середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

На місці працює команда епідеміологів та спеціалістів Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та група реагування Центру громадського здоров'я України.

"Продовжується епідеміологічне розслідування та всі необхідні обстеження. Комплексно вже є результати понад 150 проб із навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", - розповіли в МОЗ.

З понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади повернуться із осінніх канікул на навчання, але в онлайн-форматі.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося про 81 госпіталізований із підтвердженим діагнозом гепатиту А у Вінницькій області.

Гепатит А , більш відомий як "хвороба Боткіна", - це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження.. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або за близького контакту з хворим. В окремих випадках гепатит А призводить до ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болю в суглобах та призводить до летальних випадків.