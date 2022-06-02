Кількість вбитих українських дітей від рук окупантів зросла до 261

З початку повномасштабної військової агресії росіяни вбили в Україні 261 дитину та поранили понад 460 дітей, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
31 травня внаслідок обстрілу російськими військами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілу ворогом міста Маріуполь Донецької області.
31 травня внаслідок обстрілу російськими військами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілу ворогом міста Маріуполь Донецької області.
Як зазначається, ці цифри не є остаточними.
Більше дітей за понад три місяці вторгнення постраждали у Донецькій області – 184, у Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганщині – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, а також Житомирщині - 15. Ще 16 потерпілих нарахували у Києві.
Більше дітей за понад три місяці вторгнення постраждали у Донецькій області – 184, у Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганщині – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, а також Житомирщині - 15. Ще 16 потерпілих нарахували у Києві.
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