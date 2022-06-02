Кількість вбитих українських дітей від рук окупантів зросла до 261

10:41 02 червня Київ, Україна

З початку повномасштабної військової агресії росіяни вбили в Україні 261 дитину та поранили понад 460 дітей, повідомляє Офіс Генерального прокурора.



31 травня внаслідок обстрілу російськими військами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.



Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілу ворогом міста Маріуполь Донецької області.

"Станом на ранок 2 червня 2022 року понад 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 261 дитина загинула та понад 460 поранено”, – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не є остаточними.



Більше дітей за понад три місяці вторгнення постраждали у Донецькій області – 184, у Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганщині – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, а також Житомирщині - 15. Ще 16 потерпілих нарахували у Києві.