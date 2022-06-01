Чілдрен Кінофест 2022 можна буде дивитися в Україні та Польщі. Що покажуть

10:25 01 червня Київ, Україна





Фестиваль відбудеться з 3 до 12 червня. Подивитися фільми можна буде на



Що покажуть на фестивалі.



Чілдрен Кінофест відкриє французька анімація «Принцеса драконів» про дівчинку, яка росла в сім'ї драконів і опинилася у світі людей. Фільм буде доступний для перегляду у перші три дні фестивалю – з 3 по 5 червня. Дев'ятий міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест пройде в онлайн-форматі та буде доступний глядачам в Україні та Польщі.Фестиваль відбудеться з 3 до 12 червня. Подивитися фільми можна буде на сайті фестивалю.Що покажуть на фестивалі.Чілдрен Кінофест відкриє французька анімація «Принцеса драконів» про дівчинку, яка росла в сім'ї драконів і опинилася у світі людей. Фільм буде доступний для перегляду у перші три дні фестивалю – з 3 по 5 червня.

Україну у конкурсній програмі представить пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке», зняте за мотивами казки Сашка Лірника. Фільм зображує пригоди козака, який намагається вибратися з пекла.



З дитячого конкурсу Берлінале до програми фесту потрапила ще одна стрічка у жанрі фентезі – «Неллі Рапп – Мисливця на монстрів» (Швеція).



Також покажуть фантастичний фільм «Місія Неви» (Нідерланди) про подорож у часі та порятунок світу від екологічної катастрофи.

Драма «Дельфін» (Аргентина), головний герой якої – хлопчик, який допомагає батькові зводити кінці з кінцями та мріє потрапити до дитячого оркестра.



Крім того, до програми увійшли комедії: австрійсько-німецька стрічка «Францові історії» та «Мій тато – сосиска» спільного виробництва Бельгії, Нідерландів та Німеччини.



Переможця фестивалю визначать голосуванням глядачів.





Поза конкурсом "Чілдрен Кінофест" покаже спеціальну добірку епізодів "Крота" до 65-річчя знаменитого чеського мультсеріалу.

За традицією, на фестивалі продемонструють минулорічного переможця – пригодницьку стрічку «Полі» спільного виробництва Франції та Бельгії. Картина розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя у неволі.



Чілдрен Кінофест-2022 – український кінофестиваль. Організатори 9 років безкоштовно знайомлять українських дітей із найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою.



Щороку фестиваль підтримує посол, який популяризує ідеї якісного сімейного дозвілля та культурного розвитку дітей та підлітків в Україні. Амбасадором Чілдрен Кінофест-2022 стала актриса Ірма Вітовська.