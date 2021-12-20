Чверть українців готові прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном - дослідження

15:02 02 грудень Київ, Україна

Згідно з дослідженням , кожен четвертий громадянин України готовий прийняти ризиковану пропозицію щодо роботи.

Кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті, а саме – працювати без офіційного оформлення, у закритому приміщенні без можливості його залишити, перетнути кордон не встановленим законом способом, віддати паспорт, телефон та особисті речі роботодавцю.



Такі дані надає дослідження, проведене на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ), Агентства ООН з міграції в Україні за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).



Згідно з результатами дослідження, 18% опитаних готові прийняти неофіційну пропозицію роботи за кордоном, 27% погодилися б працювати без оформлення працевлаштування в Україні.

Майже чверть українців входить до категорії осіб, уразливих до торгівлі людьми, йдеться у дослідженні.

Загалом, за даними опитування, від торгівлі людьми протягом 2019-2021 років постраждали 46 тисяч українців. Близько двох третин із них потрапили у тенета торговців людьми за кордоном, третина – всередині України.

"Останні дані дають МОМ підстави вважати, що загальна кількість українців, які постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, становить 300 тисяч людей", – уточнюється у дослідженні.

За оцінками МОМ, у 2021 році за кордоном працювало майже 1,2 мільйона українців . Це перевищує показник 2019 року на 11%.





З цих людей 42% працевлаштовані неофіційно; два роки тому ця частка становила 30%.

Одним із факторів, що посилили вразливість населення до ризиків торгівлі людьми, дослідники назвали пандемію COVID-19. Через неї більше

двох мільйонів людей втратили роботу або змушені були витратити значні кошти на лікування.

В останні два роки спостерігається суттєве зростання випадків торгівлі людьми всередині країни, наголошується у дослідженні. Так, у 2021 році 19% постраждалих від сучасного рабства, ідентифікованих МОМ, потрапили до ситуації торгівлі людьми в Україні. Це втричі більше за 2019-й.