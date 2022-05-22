Подружжя Зеленських відвідало новорічне містечко "Миколай приймає друзів"

Володимир Зеленський спільно з Оленою Зеленською "прийняли" запрошення Святого Миколая і відвідали урочисте відкриття новорічного містечка під назвою "Миколай приймає друзів".
Про це повідомили в пресслужбі глави держави.
Відзначається, що майданчик "Миколай приймає друзів" буде працювати весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташований каток, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок. Скористатися катком зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і надіслати лист.
Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлені меценатами та благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів буде регулюватися при вході.
Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлені меценатами та благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів буде регулюватися при вході.
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