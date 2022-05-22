Подружжя Зеленських відвідало новорічне містечко "Миколай приймає друзів"

20:20 18 грудня Київ, Україна

Володимир Зеленський спільно з Оленою Зеленською "прийняли" запрошення Святого Миколая і відвідали урочисте відкриття новорічного містечка під назвою "Миколай приймає друзів".

Про це повідомили в пресслужбі глави держави.
"Новорічні свята - це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянки з сім'єю", - сказав Зеленський під час відкриття майданчика
 
"Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося по території святкового містечка. Володимир і Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів і спробували запашний глінтвейн", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що майданчик "Миколай приймає друзів" буде працювати весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташований каток, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок. Скористатися катком зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і надіслати лист.

Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлені меценатами та благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів буде регулюватися при вході.
 
Фото: Президент открыл новогодний городок