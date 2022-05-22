Подружжя Зеленських відвідало новорічне містечко "Миколай приймає друзів"

Володимир Зеленський спільно з Оленою Зеленською "прийняли" запрошення Святого Миколая і відвідали урочисте відкриття новорічного містечка під назвою "Миколай приймає друзів".



Про це повідомили в пресслужбі глави держави.

"Новорічні свята - це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянки з сім'єю", - сказав Зеленський під час відкриття майданчика

"Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося по території святкового містечка. Володимир і Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів і спробували запашний глінтвейн", - йдеться в повідомленні.