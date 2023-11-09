Чеський Сенат затвердив продовження бойової підготовки українських військових

Сенат Чехії затвердив продовження термінів бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року, за інформацією Radio Prague.
Міністр оборони Яна Чорнохова наголосила на важливості забезпечення умов для українських солдатів, вважаючи, що це сприяє завершенню війни та настанню миру.
Це рішення також відкриває можливість перебування в Чехії військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО, дотримуючись встановленого обмеження на 800 іноземних військовослужбовців на території Чехії.
Військові Чехії матимуть можливість навчатися під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.
Міністр оборони Яна Чорнохова наголосила на важливості забезпечення умов для українських солдатів, вважаючи, що це сприяє завершенню війни та настанню миру.
Це рішення також відкриває можливість перебування в Чехії військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО, дотримуючись встановленого обмеження на 800 іноземних військовослужбовців на території Чехії.
Військові Чехії матимуть можливість навчатися під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.
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