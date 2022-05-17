Чорнобильський заповідник доданий до Світової бази природоохоронних зон

На карті Всесвітньої бази даних з охоронюваних територій (WDPA) з'явився український національний парк, ця важлива подія наблизила Україну до виконання міжнародних зобов'язань.
Про це повідомляє пресслужба заповідника.
Більш того, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, включаючи підприємства та уряди в різних секторах, зокрема, гірничодобувній, нафтогазовій і фінансовій галузях. Відтепер WDPA надаватиме інформацію й про Чорнобильський заповідник.
WDPA (Всесвітня база даних з охоронюваних територій) - найповніша глобальна база даних про наземні і морські заповідні території в різних куточках Землі. Це спільний проєкт Програми з охорони навколишнього середовища Міжнародного союзу охорони природи.
WDPA (Всесвітня база даних з охоронюваних територій) - найповніша глобальна база даних про наземні і морські заповідні території в різних куточках Землі. Це спільний проєкт Програми з охорони навколишнього середовища Міжнародного союзу охорони природи.
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