Чорнобильський заповідник доданий до Світової бази природоохоронних зон

07:26 15 грудня Київ, Україна

На карті Всесвітньої бази даних з охоронюваних територій (WDPA) з'явився український національний парк, ця важлива подія наблизила Україну до виконання міжнародних зобов'язань.

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - надзвичайно важлива подія не тільки для заповідника, а й для всієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов'язань, взятих нею в сфері охорони навколишнього середовища", - йдеться в заяві.

Більш того, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, включаючи підприємства та уряди в різних секторах, зокрема, гірничодобувній, нафтогазовій і фінансовій галузях. Відтепер WDPA надаватиме інформацію й про Чорнобильський заповідник.



WDPA (Всесвітня база даних з охоронюваних територій) - найповніша глобальна база даних про наземні і морські заповідні території в різних куточках Землі. Це спільний проєкт Програми з охорони навколишнього середовища Міжнародного союзу охорони природи.