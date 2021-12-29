Чорнобильська "Дуга" потрапила до реєстру пам'яток України

18:43 21 квітень Київ, Україна

Радіолокаційна станція «Дуга» в Чорнобилі занесена до Держреєстру нерухомих пам'яток України, що дозволить збільшити шанси на потрапляння Чорнобильської зони відчуження в список ЮНЕСКО.

Відповідне рішення прийняв Кабмін 21 квітня, повідомляє міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.



Ткаченко зазначив, що об'єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні, поступово руйнуються і якщо не вживати ніяких заходів, то з часом зона буде спустошуватись, а дане рішення дозволить зберегти "Дугу" для майбутніх поколінь і збільшить шанси на потрапляння Чорнобильської зони відчуження в список ЮНЕСКО.