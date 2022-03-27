Чорнобильцям з 1 липня можуть підвищити пенсії, якщо президент підпише закон

11:47 30 червня Київ, Україна

Законопроєкт №4555 про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат, був підписаний Дмитром Разумковим і переданий на підпис президенту України.

Про це повідомляє пресслужба Ради.



Згідно з прийнятими змінами, зокрема, "додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".



Законопроєкт також підвищує рівень пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.



Прийнятий законопроєкт передбачає, що "розміри пенсії по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності - 6000 грн; для II групи - 4 800 грн; для III групи - 3700 грн; для дітей з інвалідністю - 3700 грн.



Відповідно до законопроєкту, для перерахованих вище категорій осіб розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня індексуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів з урахуванням коефіцієнта збільшення.



Закон повинен набути чинності з 1 липня 2021 року.