«Чорнобиль. Подорож»: Вирушити в зону відчуження можна тепер віртуально

15:44 30 листопад Київ, Україна

Завдяки Офісу Президента України з'явилася можливість вирушити у подорож місцями закритої зони.

«Чорнобиль. Подорож» є здебільшого освітньою та водночас комунікаційною платформою. Важливо, що цей проєкт «Чорнобиль. Подорож» став продовженням мультимедійної виставки, яка проходила у Національному комплексі «Експоцентр України», присвяченій 35-річчю Чорнобильської катастрофи, повідомляє пресцентр Офісу Президента.

Здійснити реалізацію цього проєкту стало можливим за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Розробила інтерактивну платформу «Чорнобиль.Подорож» вебпродакшн-студія Gremcy.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Чорнобильська катастрофа у світовому масштабі є однією з великих техногенних аварій, наслідки якої видно і сьогодні – це покинуті території та порожні будинки. Але важливим є те, що сотні тисяч людей працювали над ліквідацією наслідків аварії, віддаючи при цьому своє життя. Їхній подвиг і самовідданість назавжди повинні залишитися в пам'яті наших поколінь, щоб уникнути в майбутньому таких катастроф.

"Важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків", - додали представники Офісу Президента.

Для створення проєкту було залучено сотні фахівців, у тому числі історики та радіологи.