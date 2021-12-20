«Чорнобиль. Подорож»: Вирушити в зону відчуження можна тепер віртуально

Завдяки Офісу Президента України з'явилася можливість вирушити у подорож місцями закритої зони.

«Чорнобиль. Подорож» є здебільшого освітньою та водночас комунікаційною платформою. Важливо, що цей проєкт «Чорнобиль. Подорож» став продовженням мультимедійної виставки, яка проходила у Національному комплексі «Експоцентр України», присвяченій 35-річчю Чорнобильської катастрофи, повідомляє пресцентр Офісу Президента.

Здійснити реалізацію цього проєкту стало можливим за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Розробила інтерактивну платформу «Чорнобиль.Подорож» вебпродакшн-студія Gremcy.