«Чорнобиль. Подорож»: Вирушити в зону відчуження можна тепер віртуально

Завдяки Офісу Президента України з'явилася можливість вирушити у подорож місцями закритої зони.
«Чорнобиль. Подорож» є здебільшого освітньою та водночас комунікаційною платформою. Важливо, що цей проєкт «Чорнобиль. Подорож» став продовженням мультимедійної виставки, яка проходила у Національному комплексі «Експоцентр України», присвяченій 35-річчю Чорнобильської катастрофи, повідомляє пресцентр Офісу Президента.
Здійснити реалізацію цього проєкту стало можливим за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.
Розробила інтерактивну платформу «Чорнобиль.Подорож» вебпродакшн-студія Gremcy.
"Важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків", - додали представники Офісу Президента.
Для створення проєкту було залучено сотні фахівців, у тому числі історики та радіологи.
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