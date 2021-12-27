Черкаси організували для медиків і соцпрацівників безкоштовний проїзд в електротранспорті

11:08 21 квітень Київ, Україна

Тролейбуси і трамваї в Черкасах будуть безкоштовно перевозити медичних і соціальних працівників. За це проголосував Черкаський міськвиконком.
 
Про це повідомляє пресслужба міськради Черкас.

Згідно з рішенням виконкому, безкоштовний проїзд буде надаватися для медичних працівників міських комунальних некомерційних підприємств і працівників (соціальних працівників і фахівців із соціальної роботи) бюджетної установи "Територіальний центр надання соціальних послуг Черкаси" і спеціалізованої установи "Черкаський міський центр соціальних служб".

Відзначається, що підставою для надання безкоштовного проїзду є посвідчення.
"Під час, коли в Україні лютує епідемія коронавірусу, саме на медиків і соціальних працівників доводиться найбільше навантаження. Тому ми, як влада, повинні всіляко сприяти цим людям. В цьому випадку безкоштовний проїзд в тролейбусах дасть можливість лікарям і соцпрацівникам вільно пересуватися Черкасами", - сказав Бондаренко.