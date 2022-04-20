Через два роки тільки 5% України не будуть покриті інтернетом

06:38 24 листопада Київ, Україна

За прогнозами Мінцифри, протягом 2-х років понад 95% території України будуть покриті інтернетом, в держбюджеті на 2021-2022 рік кошти на відповідні роботи вже закладені.

Про це розповів профільний міністр Михайло Федоров.



"Ми зробили перерозподіл 900-го діапазону, що нам дозволило за 3-4 місяці вже покрити 4G тисячі населених пунктів. І наша мета за 2 роки покрити територію України на 95% інтернетом", - зазначив глава Мінцифри.



При цьому Федоров зазначив, що говорити про 100-відсоткове покриття неможливо.



"Завжди буде кілька відсотків - щось десь буде не працювати, будуть кордони змінюватися всередині ОТГ, наприклад. Тобто будуть якісь постійно чинники. 95% - це реалістично", - пояснив Федоров.



Він також розповів, що тільки за жовтень 300 тисяч українців отримали доступ до 4G-інтернету.



У той самий час, згідно з дослідженнями міністерства, незважаючи на широкий доступ українців до швидкісного інтернету (в Мінцифри говорять про 85% населення), більше 10 тис. об'єктів соціальної інфраструктури по країні не мають фіксованого інтернету, що Федоров обіцяє виправити найближчим часом.



Він розповів, що в бюджеті на наступний рік заклали кошти на покриття більшої частини соціальної інфраструктури інтернетом.