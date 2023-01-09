Через Дію не приходитимуть повістки - Мінцифри

15:07 09 січня Київ, Україна

Новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через Дію, пояснюють у Мінцифри.

"Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через «Дію». У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", – сказав керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Відповідно до постанови Кабміну, у «Дії» має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони України", - зазначають у Мінцифри.