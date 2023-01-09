Через Дію не приходитимуть повістки - Мінцифри
15:07 09 січня Київ, Україна
Новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через Дію, пояснюють у Мінцифри.
"Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через «Дію». У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", – сказав керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Відповідно до постанови Кабміну, у «Дії» має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.
"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони України", - зазначають у Мінцифри.
"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди припускають можливість їхнього впровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян - одне з пріоритетних рішень", - додає Мстислав Банік.
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