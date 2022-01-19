Чим годують школярів у Києві

20:56 04 вересень Київ, Україна

Батьки обурені якістю харчування в шкільних їдальнях, ця їжа абсолютно не відповідає проєкту мультипрофільного харчування, який був запущений ще торік.

Як виглядає сніданок столичного школяра, показала у своєму Facebook мешканка Києва Катерина Грішенкова.

З опублікованих Грішенковою фотографій слідує, що київські школярі отримують на сніданок ланч-бокс, який складається з: двох шматочків сиру, булки, одного яблука, маленького шматочка банана та маленького пакетика соку.

"Це просто лютий треш. Нагодуйте цим 450 осіб, що сидять в ВР! Нехай їдять це на сніданок, обід і вечерю!", - прокоментувала киянка.

Автор поста нагадала, як раніше "красиво показували Євгена Клопотенка та його ініціативу нових шкільних обідів". Обіцяли тоді все "смачно, корисно та недорого".



Нагадаємо, що проєкт зміни рецептури страв за збірником Євгена Клопотенка підтримували в КМДА, а пілотні проєкти "мультипрофільного харчування" в Києві запускалися ще торік.



Цікаво, що інформація мерії щодо шкільного харчування дітей разюче відрізняється від тих фото, опублікованих батьками.

"Два роки ми вивчали найкращий світовий досвід, порівнювали, перевіряли та пробували самі. І нам вдалося! У школах з'явилися класні, корисні, якісні та смачні страви", - написав у Facebook заступник голови КМДА Валентин Мондріівський.

Втім, він таки визнав, що до них надходять скарги батьків на якість шкільного харчування. Виправдав провал чиновник "пандемією ковіда".