Людиною року в Україні став Михайло Поплавський

Спроба номер три - бувши тричі лауреатом премії "Людина року" в номінації "Митець року", Михайло Поплавський нарешті удостоєний нагороди Вищої Академічної Ради.
Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року", народний артист України Михайло Поплавський став лауреатом загальнонаціональної програми "Людина року 2020" в номінації "Митець". Церемонія нагородження відбулася в Національній опері України.
Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року", народний артист України Михайло Поплавський став лауреатом загальнонаціональної програми "Людина року 2020" в номінації "Митець". Церемонія нагородження відбулася в Національній опері України.
Нагороду Вищої Академічної Ради загальнонаціональної премії "Людина року" "співаючому ректору" вручив легендарний поет-пісняр, народний артист України Юрій Рибчинський.
Відзначимо, що Поплавський вже втретє стає лауреатом премії "Людина року" як діяч мистецтв України.
Відзначимо, що Поплавський вже втретє стає лауреатом премії "Людина року" як діяч мистецтв України.
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