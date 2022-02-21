Людиною року в Україні став Михайло Поплавський

19:14 25 травень Київ, Україна

Спроба номер три - бувши тричі лауреатом премії "Людина року" в номінації "Митець року", Михайло Поплавський нарешті удостоєний нагороди Вищої Академічної Ради.



Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року", народний артист України Михайло Поплавський став лауреатом загальнонаціональної програми "Людина року 2020" в номінації "Митець". Церемонія нагородження відбулася в Національній опері України.

"У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце. Не грошові кошти, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти всього себе! Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати і примножувати національні проєкти. Це і є моя життєва позиція", - підкреслив Поплавський.

Нагороду Вищої Академічної Ради загальнонаціональної премії "Людина року" "співаючому ректору" вручив легендарний поет-пісняр, народний артист України Юрій Рибчинський.



Відзначимо, що Поплавський вже втретє стає лауреатом премії "Людина року" як діяч мистецтв України.