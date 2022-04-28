Людина знову повернеться на Місяць

11:26 30 листопада Київ, Україна

Вперше майже за сорок років на супутник Землі полетять люди, вже в 2021 році NASA планує закінчити розроблення системи запуску Артеміс (Artemis Space Launch System), яка дозволить відправити людей на Місяць.

Перший політ майбутнього апарату відбудеться в 2021 році і буде безпілотним, повідомили в Національному космічному агентстві США, а вже в 2024 планується здійснити пілотований політ на Місяць



До 2026 року американська влада планує почати інший довгостроковий проєкт - підготувати до запуску частини проєкту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спочатку конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримки роботи дослідницького пункту. NASA і Міністерство енергетики США вже оголосили конкурс для пошуку виробників, які втілять проєкт в життя.

Але деякі експерти висловлюють думку, що 2024 - занадто оптимістичний прогноз, адже в проєкті вже було кілька затримок.



США - єдина країна, яка відправляла людей на Місяць. Всього з 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.