Чехія посилить паспортний контроль біженців

11:44 11 травня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Чехії ухвалило рішення про посилення з 16 травня паспортного контролю для біженців, такі заходи запроваджуються після припливу ромів, у яких два громадянства - українське та угорське.



Про це пише Euractiv із посиланням на МВС республіки.



Як пише Euractiv, біженцям із України в Чехії виплачують по 200 євро. Цим скористалося багато ромів: вони живуть в Угорщині, а не в Україні, але оскільки мають подвійне громадянство, звертаються за грошовою допомогою.



"Краще, щоб до Чехії не приїжджали люди, які не мають права на допомогу", - зазначив міністр.



Щоб виключити такі випадки, з 16 травня претенденти на виплати вимагатимуть пред'явити штамп у паспорті, який підтверджує, що вони перетнули український кордон.