Чехія обмежить гуманітарні виплати українським біженцям

Сенат Чехії підтримав рішення про обмеження виплат у розмірі 200 євро гуманітарної допомоги українським біженцям, якщо їм надається притулок, харчування та засоби гігієни.
Обмеження спрямовані проти "дотаційного туризму", пише Czech Radio.
Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.
Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий «тимчасовий захист», адресований біженцям з воюючої України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу.. Продовжено також заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.
Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.
Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.
Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий «тимчасовий захист», адресований біженцям з воюючої України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу.. Продовжено також заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.
Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.
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