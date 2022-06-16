Чехія обмежить гуманітарні виплати українським біженцям

09:08 16 червня Київ, Україна

Сенат Чехії підтримав рішення про обмеження виплат у розмірі 200 євро гуманітарної допомоги українським біженцям, якщо їм надається притулок, харчування та засоби гігієни.

Обмеження спрямовані проти "дотаційного туризму", пише Czech Radio.



Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.



Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий «тимчасовий захист», адресований біженцям з воюючої України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу.. Продовжено також заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.



Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.