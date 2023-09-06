Чехія готує спецпрограму для повернення українських біженців додому

07:25 21 серпня Київ, Україна

Влада Чехії готує спеціальну програму з надання допомоги при поверненні українців додому. Зокрема, передбачається, що проєкт відшкодує частину їхніх видатків у разі добровільного повернення біженців в Україну.



Про це повідомляє Radio Prague International.



Зазначається, що чеський уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти, а потім запустити проєкт. Це передбачає шосту поправку до закону, відомого як Lex Ukrajina, що стосується прав та обов'язків українських біженців у Чеській Республіці. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.



Наразі в Чехії перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість жінок та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало приймаючі країни не змушувати біженців повертатися.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні в Україну. Хоча ситуація в Україні багато в чому є незадовільною, доречно запропонувати допомогу зацікавленим у поверненні", — йдеться у заяві ініціаторів поправки до закону.

Також у пояснювальних документах до законопроєкту наголошується, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна незабаром закінчиться і біженці зможуть повернутися до України.