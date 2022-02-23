Чого побоюватися автомобілістам у разі вторгнення Росії

08:23 23 лютий Київ, Україна

Від потенційного військового вторгнення Росії життя українських водіїв залежить більше, ніж їм здається. Чому так? Насамперед тому що Україна перебуває на російському енергетичному гачку. Тому у разі повномасштабної війни Кремль, швидше за все, намагатиметься тиснути на українську владу, обмеживши постачання пального. Це призведе до різкого зростання цін.



Але є й інші ризики, пов'язані з воєнним станом.



Що буде з цінами на пальне



Незважаючи на російську агресію, Україна після 2014 року продовжила купувати нафтопродукти. Причому за деякими видами пального росіяни є монополістами. Наприклад, за даними за січень 2022 року, Росія разом зі своїм сателітом Білоруссю контролює 75% українського ринку дизельного пального.



Загалом протягом останніх п'яти років частка Росії у структурі імпортних нафтопродуктів на вітчизняному ринку не тільки не скоротилася, але постійно збільшувалася. За даними Державної митної служби, у 2015 році на постачання з РФ припадало приблизно 22% від усього імпорту. У 2020 році росіяни постачали вже понад третину імпорту. А разом із Білорусією їхня частка зросла з 67% до 72%.



Отже, якщо РФ якраз із Білоруссю, яка вже загрожувала Києву енергетичною блокадою, припинять постачати в Україну пальне, владі доведеться нарощувати постачання морем. А це, безперечно, призведе до різкого зростання цін.



Наскільки можуть подорожчати бензин та дизель, питання відкрите. Але 50 грн за літр – цифра цілком реалістична.



Інші «сюрпризи» для водіїв



Але подорожчання пального – це не єдиний сюрприз для водіїв під час великої війни. Не слід також забувати, що з початком повномасштабних бойових дій в Україні, швидше за все, запровадять воєнний стан.

А це означає одразу кілька наслідків для власників автомобілів:



- рух транспортних засобів буде обмежено;

- влада отримає право конфіскувати будь-які транспортні засоби у юридичних та фізичних осіб.



Також не слід забувати, що Україна вже розпочала мобілізацію резервістів. Серед затребуваних фахівців є водії.