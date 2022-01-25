Чат-бот для кримчан CrimeaIsUAbot доступний у Telegram

Розроблений чат-бот для жителів Кримського півострова допоможе отримати актуальну інформацію та оформити документи.
Представництво Президента України в Криму спільно з правозахисною організацією КримSOS і Українською Гельсінською спілкою з прав людини представили телеграм чат-бот - CrimeaIsUAbot - для громадян, які проживають на території тимчасово окупованого Кримського півострова.
Цей чат-бот створений для того, щоб кримчани змогли отримати відповіді на такі поширені питання, як оформлення паспортних документів, реєстрації фактів народження/смерті, які сталися на тимчасово окупованій території, і про актуальні процедури перетину адміністративного кордону через КПВВ.
Цей чат-бот створений для того, щоб кримчани змогли отримати відповіді на такі поширені питання, як оформлення паспортних документів, реєстрації фактів народження/смерті, які сталися на тимчасово окупованій території, і про актуальні процедури перетину адміністративного кордону через КПВВ.
Чат-бот доступний за посиланням.
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