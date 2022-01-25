Чат-бот для кримчан CrimeaIsUAbot доступний у Telegram

15:13 09 вересень Київ, Україна

Розроблений чат-бот для жителів Кримського півострова допоможе отримати актуальну інформацію та оформити документи.

Представництво Президента України в Криму спільно з правозахисною організацією КримSOS і Українською Гельсінською спілкою з прав людини представили телеграм чат-бот - CrimeaIsUAbot - для громадян, які проживають на території тимчасово окупованого Кримського півострова.



Цей чат-бот створений для того, щоб кримчани змогли отримати відповіді на такі поширені питання, як оформлення паспортних документів, реєстрації фактів народження/смерті, які сталися на тимчасово окупованій території, і про актуальні процедури перетину адміністративного кордону через КПВВ.

«Чат-бот CrimeaIsUAbot дозволяє отримати миттєву консультацію щодо найпопулярніших питань і з можливістю записатися в чергу на подачу документів . Ми продовжуємо працювати і над іншими напрямками, наша з партнерами амбітна мета - введення онлайн-нотаріату для наших громадян з Криму. В умовах штучних обмежень з боку окупаційних адміністрацій також робота йде і у напрямку розробки онлайн-подачі документів до вищих навчальних закладів для дітей з окупованих територій. Спільними зусиллями, в тісній співпраці з Мінреінтеграціі та Мінцифри ми будемо створювати та розвивати систему збереження зв'язків з громадянами в повній деокупації АР Крим та міста Севастополь», - розповіла Перший заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим Дар'я Свиридова.