Годинники з гравіюванням "Від прем'єр-міністра України"

13:09 07 грудня Київ, Україна

Глава уряду спільно з Кабміном України закупив 320 одиниць наручних годинників жіночих і чоловічих моделей з ручним гравіюванням, на цю закупівлю було витрачено 482,4 тис. грн.

Згідно з угодою від 7 грудня 2020 року, текст якої оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендеру уряд повинен закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 по 1,590 тис. грн і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 по 1,350 тис. грн.



Всі годинники будуть на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення Малого державного герба України і написом "Від прем'єр-міністра України", а також з гравіюванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці.



Годинник буде в темно-синіх і темно-червоних подарункових футлярах.