Приватна або державна лабораторія - де краще зробити тест на коронавірус?

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, діагноз COVID-19 може бути поставлений тільки на основі ПЛР-тесту.
ПЛР-тестування можуть зробити безкоштовно, якщо сімейний лікар вважає це необхідним, виходячи з симптомів хвороби та її перебігу.
В такому випадку МОЗ рекомендує такий порядок звернення за ПЛР-тестом, якщо є підозра на коронавірусну хворобу:
звернутися до сімейного лікаря, розповівши про симптоми;
лікар, оцінивши стан пацієнта, повинен направити до нього мобільну бригаду, щоб взяти мазок з носоглотки для ПЛР-тесту на COVID-19.
Безкоштовний ПЛР-тест роблять також пацієнтам з пневмоніями, які госпіталізовані в стаціонар і чекають підтвердження діагнозу.
У разі, якщо сімейного лікаря у пацієнта немає або ж зазначена схема не працює (немає вільної бригади, лікар відмовляється організувати її прибуття), в МОЗ рекомендують звертатися на одну з гарячих ліній.
ПЛР-тестування можуть зробити безкоштовно, якщо сімейний лікар вважає це необхідним, виходячи з симптомів хвороби та її перебігу.
В такому випадку МОЗ рекомендує такий порядок звернення за ПЛР-тестом, якщо є підозра на коронавірусну хворобу:
звернутися до сімейного лікаря, розповівши про симптоми;
лікар, оцінивши стан пацієнта, повинен направити до нього мобільну бригаду, щоб взяти мазок з носоглотки для ПЛР-тесту на COVID-19.
Безкоштовний ПЛР-тест роблять також пацієнтам з пневмоніями, які госпіталізовані в стаціонар і чекають підтвердження діагнозу.
У разі, якщо сімейного лікаря у пацієнта немає або ж зазначена схема не працює (немає вільної бригади, лікар відмовляється організувати її прибуття), в МОЗ рекомендують звертатися на одну з гарячих ліній.
Звернутися в лабораторію самостійно та зробити платний ПЛР-тест пацієнт може в декількох випадках, наприклад:
-якщо сімейний лікар не бачить підстав для виклику мобільної бригади (щоб взяти мазок для безкоштовного тесту на COVID-19);
-якщо реальний термін прибуття мобільної бригади або очікування результатів безкоштовного тесту перевищує бажаний, і пацієнт хоче пройти тестування швидше;
-якщо є необхідність достроково вийти із самоізоляції, контрольованої додатком Дія (в такому випадку тест повинна зробити тільки одна з лабораторій, верифікованих МОЗ).
В такому випадку пацієнт самостійно звертається в одну з лабораторій, де можна зробити ПЛР-тест на COVID-19.
У державних лабораторіях вартість тесту складає від 700-800 грн.
Перелік державних лабораторій в Києві, де можна зробити тест на COVID-19, наведено нижче.
Однак деякі з цих лабораторій вже перевантажені - наприклад, з 7 вересня не робить платні тести Київський міський лабораторний центр МОЗ (раніше тест тут коштував трохи більше як 1 тис. грн - 890 грн дослідження +150 грн забір матеріалу).
Термін очікування результатів ПЛР-тесту в таких лабораторіях, за свідченнями пацієнтів, може становити від декількох днів до декількох тижнів.
У приватних лабораторіях вартість ПЛР-тестів коливається в межах від 1,8 тис. грн до 2,4 тис. грн.
Такі тести роблять у багатьох приватних клініках і лабораторіях - Діла, Днепролаб, Добробут, Борис, Медіком та інші.
Результати тестів приватні центри надають уже протягом 1-2 діб.
ІФА-тестування, відповідно до рекомендацій МОЗ, можуть проводити в таких випадках:
пацієнтам з симптомами COVID-19,
пацієнтам з пневмонією,
контактним особам,
особам, які потребують планової госпіталізації та/або операції,
медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19,
працівникам лабораторій, які обробляють зразки пацієнтів з підозрою на COVID -19,
працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтинах;
працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та іншим медичним і фармацевтичним працівникам.
У приватних лабораторіях вартість ІФА-тестів коливається в межах 300-600 грн в середньому.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі