Приватна або державна лабораторія - де краще зробити тест на коронавірус?

06:26 21 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, діагноз COVID-19 може бути поставлений тільки на основі ПЛР-тесту.



ПЛР-тестування можуть зробити безкоштовно, якщо сімейний лікар вважає це необхідним, виходячи з симптомів хвороби та її перебігу.



В такому випадку МОЗ рекомендує такий порядок звернення за ПЛР-тестом, якщо є підозра на коронавірусну хворобу:



звернутися до сімейного лікаря, розповівши про симптоми;

лікар, оцінивши стан пацієнта, повинен направити до нього мобільну бригаду, щоб взяти мазок з носоглотки для ПЛР-тесту на COVID-19.

Безкоштовний ПЛР-тест роблять також пацієнтам з пневмоніями, які госпіталізовані в стаціонар і чекають підтвердження діагнозу.



У разі, якщо сімейного лікаря у пацієнта немає або ж зазначена схема не працює (немає вільної бригади, лікар відмовляється організувати її прибуття), в МОЗ рекомендують звертатися на одну з гарячих ліній.



Звернутися в лабораторію самостійно та зробити платний ПЛР-тест пацієнт може в декількох випадках, наприклад:



-якщо сімейний лікар не бачить підстав для виклику мобільної бригади (щоб взяти мазок для безкоштовного тесту на COVID-19);

-якщо реальний термін прибуття мобільної бригади або очікування результатів безкоштовного тесту перевищує бажаний, і пацієнт хоче пройти тестування швидше;

-якщо є необхідність достроково вийти із самоізоляції, контрольованої додатком Дія (в такому випадку тест повинна зробити тільки одна з лабораторій, верифікованих МОЗ).



В такому випадку пацієнт самостійно звертається в одну з лабораторій, де можна зробити ПЛР-тест на COVID-19.



У державних лабораторіях вартість тесту складає від 700-800 грн.



Перелік державних лабораторій в Києві, де можна зробити тест на COVID-19, наведено нижче.







Однак деякі з цих лабораторій вже перевантажені - наприклад, з 7 вересня не робить платні тести Київський міський лабораторний центр МОЗ (раніше тест тут коштував трохи більше як 1 тис. грн - 890 грн дослідження +150 грн забір матеріалу).



Термін очікування результатів ПЛР-тесту в таких лабораторіях, за свідченнями пацієнтів, може становити від декількох днів до декількох тижнів.



У приватних лабораторіях вартість ПЛР-тестів коливається в межах від 1,8 тис. грн до 2,4 тис. грн.



Такі тести роблять у багатьох приватних клініках і лабораторіях - Діла, Днепролаб, Добробут, Борис, Медіком та інші.



Результати тестів приватні центри надають уже протягом 1-2 діб.



ІФА-тестування, відповідно до рекомендацій МОЗ, можуть проводити в таких випадках:



пацієнтам з симптомами COVID-19,

пацієнтам з пневмонією,

контактним особам,

особам, які потребують планової госпіталізації та/або операції,

медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19,

працівникам лабораторій, які обробляють зразки пацієнтів з підозрою на COVID -19,

працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтинах;

працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та іншим медичним і фармацевтичним працівникам.



У приватних лабораторіях вартість ІФА-тестів коливається в межах 300-600 грн в середньому.