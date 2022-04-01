Частина військових із самопроголошеної Південної Осетії відмовилася брати участь у війні з Україною

Частина контрактників 4-ї гвардійської військової бази самопроголошеної Південної Осетії відмовилася брати участь у війні, розв'язаній росією на території України, та самостійно повернулася до Цхінвала.
Про це повідомляє російське видання "Медіазона".
За словами джерела "Медіазони", південноосетинські солдати повернулися до "республіки" 30 березня.
Про це повідомляє російське видання "Медіазона".
За словами джерела "Медіазони", південноосетинські солдати повернулися до "республіки" 30 березня.
За його словами, до республіки повернулося близько 300 військовослужбовців.
Співрозмовник "Медіазони" посилається на аудіозапис, на якому осетинською мовою ситуацію описує нібито один із солдатів:
Співрозмовник "Медіазони" посилається на аудіозапис, на якому осетинською мовою ситуацію описує нібито один із солдатів:
Пізно ввечері 30 березня інформацію про осетинів, що відмовилися воювати, з посиланням на дані розвідки підтвердили і в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Кілька днів тому майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази вс рф (в/ч 66431, г. Цхінвалі, Південна Осетія і задіяні на Донецькому напрямку) відмовився від участі у військовій агресії проти України, — йдеться у Фейсбуці відомства.
Кілька днів тому майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази вс рф (в/ч 66431, г. Цхінвалі, Південна Осетія і задіяні на Донецькому напрямку) відмовився від участі у військовій агресії проти України, — йдеться у Фейсбуці відомства.
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