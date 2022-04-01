Частина військових із самопроголошеної Південної Осетії відмовилася брати участь у війні з Україною

07:40 01 квітня Київ, Україна

Частина контрактників 4-ї гвардійської військової бази самопроголошеної Південної Осетії відмовилася брати участь у війні, розв'язаній росією на території України, та самостійно повернулася до Цхінвала.



Про це повідомляє російське видання "Медіазона".



За словами джерела "Медіазони", південноосетинські солдати повернулися до "республіки" 30 березня.

“Наскільки я зрозумів, проблема виникла, коли один із солдатів підірвався на міні, – каже джерело. - Інші хотіли забрати тіло, щоб додому відправити. Просто для нас, осетин, тіло померлого друга святе. А їм їхній генерал, начальник сказав: яке тіло, ми порожню труну відправимо. Вони кажуть: «Ми воїни, ми не боягузи, але так, щоб тебе на забій відправляли, а потім твій труп не забирали – нам це нафіг не треба. І вони вийшли. І вчора повернулися до Південної Осетії”.

За його словами, до республіки повернулося близько 300 військовослужбовців.



Співрозмовник "Медіазони" посилається на аудіозапис, на якому осетинською мовою ситуацію описує нібито один із солдатів:

"Це катастрофа. Нас забрали та хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали "героїв". Хлопець там помер, багато хто загинув. Їх обстріляли, а потім відійшли. Один хлопець був весь замінований. Він помер, а його піхотна група вийшла назад. Потім [товариші по службі] зайшли до старшого і кажуть: “Давайте підійдемо до нього і витягнемо його, його розірвало на частини. І хоч якісь частини тіла його заберемо, ну там голову, щоби щось відправити додому”.. А старший каже так: "Надайте порожню коробку, цинкову порожню, щоб вони знали, що він загинув". І наші хлопці розлютилися. Хотіли його там вбити. А у нього охорона 10-12 людей. Вони нас вели на смерть. Ось приїдемо і поговоримо з людьми, і навіть на площі можемо сказати, що нас вели на вірну смерть”.

Пізно ввечері 30 березня інформацію про осетинів, що відмовилися воювати, з посиланням на дані розвідки підтвердили і в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.



Кілька днів тому майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази вс рф (в/ч 66431, г. Цхінвалі, Південна Осетія і задіяні на Донецькому напрямку) відмовився від участі у військовій агресії проти України, — йдеться у Фейсбуці відомства.