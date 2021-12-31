Частина третя: В якому режимі вчитимуться школярі та студенти з 1 вересня

13:24 18 серпень Київ, Україна

Продовження. Початок читайте в першій і в другій частині

Для вузів чіткої і визначеної схеми немає. Тут ситуація з процесом навчання і дотриманням карантинних правил ще більш невизначена.

Як розповів нам глава департаменту вищої освіти профільного міністерства Олег Шаров, вузи будуть визначатися з форматом навчання самостійно, але в рамках рекомендацій МОЗ. Тобто, якщо останній розпорядився, що в червоній зоні навчальний рік в університетах почнеться тільки онлайн, то так воно і буде. По інших зонах вузи будуть запускатися як хочуть - хоч очно, хоч дистанційно.

"Приймають рішення керівники вузів. Але, швидше за все, буде два варіанти. Перший - для першого курсу - очна форма, всі інші курси - з 1 вересня дистанційно. Другий варіант - перший курс вчиться очно, інші - за змішаною формою, тобто лекції - дистанційно, а практичні заняття в аудиторіях з дотриманням заходів безпеки ", - вважає юрист в сфері освіти Андрій Черних.

Вузи вже почали озвучувати плани на вересень. Так, в Києво-Могилянській академії заявили, що з першого вересня студенти 2-4 курсів почнуть вчитися дистанційно, перший курс бакалавра і магістратури - очно. Але очної частина не буде тривалою, її незабаром замінить онлайн-навчання. Тобто для першокурсників буде короткий "курс молодого бійця" з введенням в спеціальність і ознайомленням зі структурою навчання, а далі - дистанційка.

Але, як відзначають в університеті, може бути також змішана форма навчання в залежності від факультету.

У Київському національному університеті імені Шевченка нам розповіли, що для всіх курсів починають навчання в звичайному режимі (тобто без дистанційки). А вже далі будуть орієнтуватися по поточній епідеміологічної ситуації.

Такий же формат вибрав Харківський технологічний університет КРОК.

"У нас - технічні спеціальності, які вимагають дорогого ПО і тісної взаємодії студентів з викладачами. Тому, незважаючи на те що у нас розроблена ціла система онлайн-навчання, ми все ж почнемо рік в аудиторіях. Єдина вільність, яку ми вирішили собі дозволити, - навчальний рік для першокурсників у нас стартує ні з 15 вересня, а з 21 вересня. При цьому готуємо аудиторії, запасаємося антисептиками і масками, домовилися про тісному контакті зі студентською поліклінікою ", - розповів нам Віталій Зайцев. За його словами, ректори харківських вузів виробили спільну позицію - починають рік без дистанційки.

У Запорізькому національному університеті "Країні" розповіли, що також починають навчальний рік в звичайному режимі, а далі - будуть дивитися по епідеміологічної ситуації.

Перший проректор "Львівської політехніки" Олег Матвійків каже, що у них тільки очне навчання буде для першокурсників. Для інших - змішана форма, тобто лекції і деякі практичні заняття - онлайн, лабораторні - в аудиторіях.

У столичному Національному авіаційному університеті, як і в Київському політеху ще не визначилися як будуть вчитися. "Рішення буде після 20 серпня", - пояснили в прес-службі КПІ.

Але в ректорської середовищі говорять, що КПІ нібито розглядає варіант дистанційки для всіх, включаючи першокурсників. Одна з причин - нещодавній спалах коронавируса в гуртожитку вузу. Втім, в самому вузі цю інформацію не підтвердили, хоча й не спростували.

В Академії водного транспорту планують очне навчання для першокурсників, і дистанційку для всіх інших (при цьому екзаменаційна сесія для всіх - тільки в аудиторіях).

Бояться коронавируса і претензій контрактників

"Питання - як вчитися - дуже складний. Приїдуть студенти з різних регіонів. І якщо в аудиторіях ще можна домогтися дотримання дистанції, то як бути з гуртожитками. З іншого боку, ми розуміємо, що дистанційка - це мінус за якістю. Такий формат навчання підходить тим, хто вже багато знає і має хорошу мотивацію. Тобто потребує тільки в консультаціях викладача. Але таких насправді трохи ", - пояснили в Академії водного транспорту.

Тобто головне, що турбує викладачів як не втратити в якості освіти, але щоб і вуз при цьому не став "розсадником коронавируса".

МОЗ уже дав свої рекомендації по поселенню в гуртожитку - дотримання дистанції в місцях загального користування, маски і дезінфекція (повинен бути п'ятиденний запас), щоденний температурний скринінг і т.д. Втім, реалії, в яких живе більшість студентських гуртожитків, ставлять дотримання цих норм під сумнів. Як і можливості про розселення студентів (скажімо, замість 4 осіб в кімнаті - по двоє або по одному). Адже місць в гуртожитках і так не вистачає.

Але повністю перейти на дистанційку наважуються лише деякі вузи, так як це - удар по якості знань.

Сама по собі дистанційка для міжнародної системи вищої освіти - звичний формат. І в цьому навчальному році багато іменитих вузи планують її застосовувати.

Але з українськими університетами - окреме питання. Адже, як показав досвід карантину, далеко не всі змогли забезпечити гарне онлайн-навчання. За літо багато вузів спробували закрити діри в дистанційці.

Скажімо, повністю оновили платформу в Київському національному університеті. У "Львівській політехніці" нам розповіли, що в минулому навчальному році їх система "зависала", так як спочатку планувалася як додатковий формат навчання. Тому всі сили кинули на рішення цієї проблеми. Також провели додаткове навчання для викладачів.

"Але будуть і аутсайдери", - визнає Шаров.

"Проблеми будуть, і вони об'єктивні. Складно утримати аудиторію зі ста студентів на лекції без живого спілкування ", - зазначив Олег Матвійків.

"Звичайно, онлайн-навчання гірше звичайного, навіть в тих вузах, де є хороші платформи по дистанційці. Але в більшості навчальних закладів їх просто немає, тому якість страждає, особливо при підготовці за технічними спеціальностями ", - говорить Зайцев.

Крім того, як розповіли "Країні" в вузах, студенти-контрактники вже піднімають питання - чому вони повинні платити за стаціонар, хоча по факту вчаться на заочке (котороя на 30-50% дешевше). Тому, щоб зняти подібні питання, більшість вузів спробують протягом року підтримувати змішану форму навчання, тобто хоча б зрідка проводити заняття в аудиторіях.

Як каже Віталій Зайцев, дистанційне навчання в Україні дійсно входить в одну категорію з заочним. "Але, скажімо, у нас онлайн-навчання, яке передбачає постійне спілкування з викладачем, виконання контрольних завдань і т.д. Тобто це не дистанційка. Викладачам за таку роботу ще потрібно додатково доплачувати, але вартість контракту ми не переглядали ", - говорить Зайцев.

Втім, "не для преси" викладачі розповідають, що ситуація з набором в цьому році - не найкраща.

"Багато абітурієнтів не дійшли до ЗНО, багато хто його не здали або здали погано. Ми розраховували, що буде більше вступників, так як діти не поїдуть за кордон. Але поки цього не спостерігається. Плюс - контрактників йде відчутно менше. У людей немає грошей, тому багато хто вибирає для своїх дітей платні програми коледжів, а не вузів. Крім того, іноземні студенти до нас в цьому році не приїдуть, а деякі виїхали, не заплативши за боргами. Тому якщо в такій ситуації ми зараз ще і знизимо планку підготовки, а в разі дистанційки така ймовірність висока, є ризик великого удару по іміджу. І відновити репутацію буде набагато складніше, ніж її втратити ", - сказав нам ректор одного з вузів.