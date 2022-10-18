Чарльз III зустрівся з біженцями з України, Афганістану та Сирії

16:43 18 жовтня Київ, Україна

Король Великобританії Чарльз III зустрівся з сім'ями біженців з України, Афганістану та Сирії, які мешкають у шотландському місті Абердін. Місто прийняло близько 1000 українських біженців, але має можливість прийняти ще більше. Загалом до Шотландії з кінця лютого прибуло близько 15 тисяч біженців з України.



Про це повідомляє видання ВВС.



Король почув особисті розповіді сімей про їхню евакуацію, прибуття в Абердін та деякі проблеми, з якими зіткнулися біженці.



Окрім українців, близько 179 афганських біженців зараз проживають у двох готелях. З 2014 року до міста також переселили 30 сирійських сімей.





34-річна киянка Ірина Скворцова назвала зустріч із Чарльзом ІІІ великою честю.

Колишня співробітниця турагентства евакуювалася з Києва після повномасштабного російського вторгнення і зараз працює у пункті тимчасового розміщення біженців, що надає їм житло у надзвичайних ситуаціях.

“Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвіду можуть бути корисними. Я хочу зробити щось добре”, – сказала вона.

У свою чергу, лорд-лейтенант Девід Кемерон, який супроводжував короля під час візиту, наголосив, що для нього було особливо зворушливо почути з перших вуст історії тих, хто безпосередньо постраждав у результаті війни, зокрема, тих, хто втратив свої будинки.

“Для нас велика честь поділитися з королем Чарльзом III тим, як наше місто відреагувало на руйнівні світові події," - лейтенант Кемерон.

Відомо, що у липні Шотландія призупинила програму спонсорства українських біженців на три місяці. Уряд країни говорив, що пауза викликана нестачею належного житла, а переселенцям, які вже прибули, необхідно забезпечити безпеку та підтримку.



У вересні до шотландського портового міста Глазго прибув круїзний лайнер MS Ambition, який разом із MS Victoria використовуватиметься для тимчасового розселення українських біженців. Лайнер MS Ambition здатний прийняти 1750 осіб у 714 кабінах. Він перебуватиме на якорі шість місяців, тому поселенці зможуть залишити його в будь-який час. Біженці з України на палубі матимуть доступ до ресторанів, місць відпочинку для дітей, магазинів та послуг з прибирання. Також їм забезпечать доступ до медичних та соціальних послуг.