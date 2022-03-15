Церкви України просять НАТО запровадити безпольотну зону

17:40 15 березня Київ, Україна





Відповідне звернення розміщено на сторінці Ради Церков.



Автори листа зазначають, що безпольотна зона допоможе врятувати життя мільйонів українців як від ракетного обстрілу, так і від бомбардувань окупаційних збройних сил РФ. Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій (ВРЦіРО) звернулася до НАТО , ЄС та ОБСЄ з проханням запровадити над Україною безпольотну зону.Відповідне звернення розміщено на сторінці Ради Церков.Автори листа зазначають, що безпольотна зона допоможе врятувати життя мільйонів українців як від ракетного обстрілу, так і від бомбардувань окупаційних збройних сил РФ.

"Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, у тому числі багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися", - йдеться у повідомленні.

Церкви закликали надати Україні новітню зброю, наприклад, системи протиповітряної оборони та літаки-винищувачі для захисту від російських атак на мирне населення країни.



Крім того, релігійні діячі звернулися і до влади РФ, міжнародних організацій та церков Росії з вимогою організувати гуманітарні коридори для жителів міст України, які опинилися в блокаді та постраждали від бойових дій, зокрема, у Київській області, Маріуполі та Волновасі.



Навіть у часи найбільших потрясінь, воєн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе, щоб зберегти людське життя та встановити світ шляхом переговорів.



Релігійні діячі висловили готовність допомогти з евакуацією мирного населення із блокованих міст України.



Також у документі висловлено пропозицію розпочати обміни полоненими між Росією та Україною.