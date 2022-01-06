Церемонія вручення "Греммі" перенесена на невизначений термін

15:42 06 січень Київ, Україна

Церемонію вручення музичних нагород «Греммі» перенесли на невизначений термін через небезпеку нового штаму коронавірусу «Омікрон». Нову дату проведення обіцяють анонсувати найближчим часом.

«Здоров'я та безпека музичної спільноти, глядачів, а також сотень людей, які працюють над створенням шоу, залишаються нашою головною метою», – йдеться у заяві «Греммі».

Як пише Variety, церемонію можуть перенести на квітень чи травень 2022 року. Водночас, за їхньою ж інформацією, тому, ймовірно, доведеться змінити місце проведення «Греммі».



Зазвичай арену, де відбувається церемонія, закривають за 10 днів до її початку. Проте розклад Crypto.com Arena, де і мало відбутися нагородження, розписаний до червня 2022 року. Variety також пише, що Греммі можуть провести в Лас-Вегасі.



64-а церемонія нагородження премії американською Національною академією мистецтв і науки звукозапису «Греммі» мала пройти 31 січня 2022 року в Лос-Анджелесі.



У 2021 році вручення "Греммі" також переносили (з 31 січня на 14 березня).



Кліп українського режисера Таню Муіньо до пісні Montero репера Lil Nas X номінували на «Греммі» у 2022 році. Музичне відео змагатиметься у номінації «Найкраще відео».