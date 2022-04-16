Церемонія прощання з Віктюком відбудеться в Москві і у Львові

17:20 19 листопада Київ, Україна

Церемонія прощання з російсько-українським режисером Романом Віктюком буде проходити в Москві і у Львові. Поховають режисера на Личаківському кладовищі.



Про це повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк.



"23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання в Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі", - повідомила племінниця.



За попередньою інформацією ЗМІ, прощання повинно було відбутися у Львівській опері. Це підтвердили в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яку керівництво театру відразу ж погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.



Перед цим з режисером попрощаються в Москві - там прощання відбудеться 20 листопада в Театрі Віктюка.