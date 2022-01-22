Ціни на українські кавуни продовжують знижуватися

12:39 08 вересень Київ, Україна

Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися попри завершення сезону баштанних, йдеться на сайті Української плодоовочевої асоціації (УПОА).



На початку вересня ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму за сезон. За останній тиждень ягода подешевшала в середньому на 20% і сьогодні відвантажується у ціновому діапазоні від 1,2 до 3 грн/кг.



«Основною причиною зниження цін на кавуни є сезонне збільшення пропозиції цих ягід на ринку. Зараз завершується збір кавунів пізніх сортів в основних регіонах виробництва - Херсонській і Миколаївській областях, і виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав», - відзначили в асоціації.



В асоціації уточнили, що під кінець сезону баштанних значних цінових стрибків не очікується. Виробники впевнені, що в сегменті пізніх сортів не повториться липнева ситуація, коли основну пропозицію на ринку становила імпортна продукція.



Тоді виробники втратили частину врожаю ранніх сортів через аномально холодний травень і проливні дощі в червні.