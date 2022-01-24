Ціни на пальне зростуть до рекордного рівня - думка експертів

08:03 24 січень Київ, Україна





Аналітики впевнені, ціни почнуть стрімко зростати вже цього тижня. А у лютому на стелах заправок можна побачити історично рекордні цифри.



Головними драйверами цін називають ціни на нафту та ослаблення української валюти.



«Нафта... пробила $90/бар. і цим показала зростання з початку року майже на 15%. Щодо гривні з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн – євро. Гуртові ціни на



Короткостроковий прогноз В Україні ціни на пальне зростуть до рекордного рівня. Про це свідчать прогнози одразу кількох експертів. При цьому очікування невтішні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.Аналітики впевнені, ціни почнуть стрімко зростати вже цього тижня. А у лютому на стелах заправок можна побачити історично рекордні цифри.Головними драйверами цін називають ціни на нафту та ослаблення української валюти.«Нафта... пробила $90/бар. і цим показала зростання з початку року майже на 15%. Щодо гривні з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн – євро. Гуртові ціни на бензин та ДП на внутрішньому ринку додали 2,50 грн/л», – написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи «А-95».



Куюн упевнений, що вже цього тижня бензин в Україні подорожчає на 1,45 гривні за літр. Ціни на дизельне пальне зростуть на 1,85 грн/л. За даними експерта, дорожчати пальне може розпочати вже з понеділка, 24 січня.



Якщо прогноз виправдається, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС сягне майже 33 грн/л. Дизель коштуватиме 32,5 грн/л.



Враховуючи останні дані щодо цін на паливо в Україні, які «Главком» оприлюднив 14 січня, неважко порахувати, скільки може коштувати паливо у відомих мережах заправок. Так, наприклад, на Shell, WOG, Okko та Socar, з урахуванням прогнозу, вартість бензину може досягти 33,84 грн/л.



Такий прогноз можна зробити і за цінами на дизель (з урахуванням цін, оприлюднених 14 січня):



Shell, WOG, Okko – 34,01 грн/л;

Socar – 35,83 грн/л;

Середня ціна дизельного пального становитиме 32,5 грн/л.



Довгостроковий прогноз



Довгостроковий прогноз ще більш «веселий». У лютому вартість літра А-95 може становити 40 грн. Таку думку у коментарі UBR висловив Дмитро Леушкін, директор мережі АЗС Prime.



За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передує кілька етапів підвищення розцінок на заправках.



Він зазначає, що коливання курсу долара швидко позначаються на вартості палива. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на паливо, яке виходить тричі на місяць.



З урахуванням дуже дорогої нафти, першого лютого ціна підскочить ще приблизно на 2 грн/л.



Наступне підвищення припадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах зростання курсу валют.



«Якщо ми дійдемо до 29 грн за долар, а я вважаю, що дійдемо, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть по 40 грн/л. А автогаз відповідно до 25 грн/л», – резюмує експерт.