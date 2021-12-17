Центр зайнятості: на одну вакансію припадає 6 осіб

09:35 20 квітень Київ, Україна

В Україні дисбаланс між попитом і пропозицією працевлаштування продовжує рости, найбільші труднощі відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування, розваг.

Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"Станом на 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних становила 77 тис. одиниць. Таким чином, суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. В середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року - 5 осіб)", - зазначила вона.

За її словами, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій у всіх регіонах, видах економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.



"Найбільший вплив карантину відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, бариста, покоївки натрапляють на труднощі працевлаштування", - додала Жовтяк.