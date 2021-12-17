Центр зайнятості: на одну вакансію припадає 6 осіб

В Україні дисбаланс між попитом і пропозицією працевлаштування продовжує рости, найбільші труднощі відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування, розваг.
Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
За її словами, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій у всіх регіонах, видах економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.
"Найбільший вплив карантину відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, бариста, покоївки натрапляють на труднощі працевлаштування", - додала Жовтяк.
"Найбільший вплив карантину відчувають сфери готельного і ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, бариста, покоївки натрапляють на труднощі працевлаштування", - додала Жовтяк.
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