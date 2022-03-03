Центр Одеси у вихідні стане великою пішохідною зоною

19:48 03 червень Київ, Україна

Історичний центр Одеси відтепер у вихідні та святкові дні буде пішохідним, таке рішення ухвалила місцева влада, нові правила набудуть чинності з 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, передає Укрінформ.

"З 19 год 4 червня до 24 год 6 червня 2021 року центр Одеси стане найбільшою пішохідною зоною в Україні. Такий режим роботи буде зберігатися в усі наступні вихідні і святкові дні", - йдеться в повідомленні.

На в'їздах в пішохідну зону стоятимуть патрулі поліції та комунального закладу "Муніципальна варта".



Автомобілям, мотоциклам і мопедам буде заборонений в'їзд до центральної частини міста, "обмеженої вул. Дерибасівською (на ділянці між вул. Пушкінською та вул. Катерининською); вул. Катерининською (на ділянці від вул. Грецької до Приморського бульв.); Катерининською площею, Сабанєєв міст, вул. Чайковського, пров. Воронцовським, вул. Ланжеронівською і вул. Рішельєвською (на ділянці від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської)".



Безперешкодний в'їзд в пішохідну зону передбачений для обмеженого кола водіїв транспортних засобів. Зокрема, для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку; місцевих жителів (при наявності документів про реєстрацію або договору оренди житла); постояльців готелів (при наявності бронювання номера); таксистів з пасажирами - місцевими жителями або постояльцями готелів з документами.



Крім того, патрулі будуть допускати на вулиці пішохідної зони кур'єрів служб доставки на мопедах (за умови пішого пересування); весільні кортежі в РАЦС на вул. Рішельєвській; водіїв технологічного транспорту, що доставляють продукти в магазини і ресторани, а також тих, хто буде слідувати сюди на велосипедах, самокатах і моноколесах.



На вулицях пішохідного центру буде заборонена стоянка автомобілів, парковка передбачена тільки у дворах чи на внутрішніх парковках закладів, також передбачений механізм евакуації автомобілів.



Контроль за дотриманням правил паркування будуть здійснювати інспектори відділу контролю за безпекою дорожнього руху і паркування міського Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху.



У робочі дні в центрі Одеси збережеться звичайний графік дорожнього руху.