Колишньому меру Харкова Геннадію Кернесу встановлять пам'ятник

19:43 21 грудня Киев, Украина

Секретар міськради Харкова Ігор Терехов розпорядився знайти гідне місце для пам'ятника Геннадію Кернесу , також він повідомив, що планується назвати вулицю і станцію метро на честь померлого мера.

"Сьогодні я дав завдання архітекторам, щоб мені підготували кілька локацій, де можна поставити цей пам'ятник. Ми це питання винесемо на обговорення, коли будуть готові локації, кілька вже є", - сказав він.

За словами Терехова, поки незрозуміло, яким буде пам'ятник, адже щодо його виду є різні думки, в тому числі і у сім'ї померлого мера.



Крім того, він вважає "святим обов'язком" присвоїти ім'я Кернеса вулиці або проспекту. Однак він зазначив, що для цього потрібне рішення топонімічної комісії.