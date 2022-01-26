Колишнього главу Volkswagen судитимуть

Мартін Вінтеркорн і ще 4 його колеги постануть перед земельним судом Брауншвейга у справі п'ятирічної давнини. Ексглаву Volkswagen звинувачують у шахрайстві, пов'язаному з «дизельним скандалом» автовиробника.

Вінтеркорну пред'явлено підозру в комерційному шахрайстві, скоєному за попередньою змовою. Як повідомили представники суду, існує висока ймовірність обвинувального вироку. Аналогічна підозра пред'явлена чотирьом колишнім і нинішнім співробітникам концерну.

Концерн Volkswagen і "дизельний скандал"

У вересні 2015 року керівництво Volkswagen визнало, що на кілька мільйонів автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Про своє бажання отримати від VW компенсації в рамках "дизельгейта" тільки в Німеччині заявили близько 90 відсотків автовласників, що постраждали в результаті маніпуляцій. Автовиробник повідомив, що в рамках мирової угоди виплатить 235 тисячам власників автомобілів в Німеччині компенсації на загальну суму в 750 млн євро.