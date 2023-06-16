Буря у Києві: сильні пориви вітру та зливи

19:03 02 червня Київ, Україна





Згідно з повідомленням пресслужби ДСНС України, у столиці очікуються грози, і мешканців та гостей Києва просять бути гранично обережними. Сьогоднішня буря у Києві викликає тривогу: сильні пориви вітру та зливи. Соціальні мережі заповнилися фотографіями та відео, що показують незвичайну погоду.Згідно з повідомленням пресслужби ДСНС України, у столиці очікуються грози, і мешканців та гостей Києва просять бути гранично обережними.

"Будьте пильні! Уникайте районів рекламних щитів і тримайтеся подалі від ліній електропередач!", - попереджають рятувальники.

У зв'язку із грозою вже зафіксовано тимчасові відключення електрики у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському та Бучанському районах Київської області.



Організації енергетичного сектора перевели свою роботу у підвищений режим та зайнялися усуненням наслідків негоди.



Фахівці ДТЕК також попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Тому українцям рекомендується не підходити до ліній електропередач.