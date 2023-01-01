Чи підвищуватимуть зарплати та пенсії у 2023 році?

Українська влада під час війни фактично заморозила розмір соціальних видатків, незважаючи на інфляцію, яка за два роки скоротить реальний розмір виплат більш ніж наполовину. Виняток у 2023 році становитимуть пенсії, які будуть проіндексовані.

"Ми ввели обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами", - йдеться у листі перших осіб України до керівництва МВФ.

Мінімальна пенсія

Закон України про держбюджет не передбачає підвищення мінімальної пенсії у 2023 році. Вона становитиме 2093 гривні. Таким чином, не буде перерахунку доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищення, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, що залежать від прожиткового мінімуму.

У мирний час мінімальна пенсія в України підвищувалася на прогнозований рівень інфляції чи більше.

Мінімальна зарплата та пов'язані пенсійні виплати

2023 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 6700 гривень. Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. Він встановлюється на 40%.

Індексація пенсій

В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством. Вона проходитиме з 1 березня. Наразі на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд. гривень порівняно з 425 млрд.. поточного року. Скорочення планувалося з допомогою зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання витрати на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд.. гривень. Ці кошти будуть спрямовані на індексацію пенсій.

Зазначимо, що уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році. Це призведе до того, що гривня втратить більше половини вартості.. Один із головних чинників зростання цін – це "друк" НБУ грошей для потреб уряду.